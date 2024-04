Amadeus lascia la Rai e va a Nove: ecco cosa ha detto Fiorello

Durante il programma mattutino VivaRai2, Fiorello ha confermato le voci che circolavano riguardo al futuro professionale di Amadeus, annunciando che il noto conduttore lascerà la Rai per trasferirsi al canale Nove. Questa rivelazione, fatta tra battute e risate, non è stata ancora smentita ufficialmente.

In precedenza, Amadeus aveva scherzato sulla sua reputazione di "ribelle" durante un collegamento con Fabio Fazio su Nove per il programma "Che tempo che fa", contrapponendosi a Fiorello, da lui definito "aziendalista". Questa apparizione ha seguito le polemiche relative al divieto Rai per i cantanti del Festival di Sanremo di partecipare come ospiti da Fazio, una situazione poi risolta con la partecipazione di Amadeus e Fiorello al programma.

Nonostante le dichiarazioni di Fiorello, Amadeus aveva precedentemente confermato la sua presenza a Sanremo 2024 e il suo impegno con la Rai durante una telefonata con Fiorello, trasmessa su Viva Rai2. Tuttavia, la Rai ha continuato a corteggiare Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo e per il suo futuro all'interno dell'azienda, con una decisione attesa entro il 30 marzo.

Discovery ha presentato un'offerta articolata ad Amadeus, che include la conduzione di un game show pre-serale e alcune prime serate, oltre alla possibilità di creare un mini-Sanremo, in considerazione della scadenza del contratto di Sky con X-Factor. Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi, ha espresso interesse a portare Amadeus nella propria rete.

La situazione attuale vede quindi Amadeus al centro di trattative e offerte da parte di diverse emittenti, con la Rai che tenta di trattenere il conduttore offrendogli ruoli di prestigio all'interno dell'azienda. Nel frattempo, il nome di Carlo Conti circola come possibile sostituto di Amadeus al Festival di Sanremo.