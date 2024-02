La polemica di John Travolta a Sanremo 24: cosa dicono Amadeus e la Rai

di Redazione Zazoom - giovedì 8 febbraio 2024

Amadeus difende l'attore e svela retroscena sulle scarpe e il contratto con la Rai. Nella recente controversia riguardante la partecipazione di John Travolta alla seconda serata di Sanremo 2024, Amadeus ha respinto con fermezza le critiche e le speculazioni, aggiungendo una nota umana alla discussione.

La Verità dietro l'Esibizione di John Travolta a Sanremo

Durante una conferenza stampa, il conduttore e direttore artistico ha rivelato dettagli inediti, sottolineando che Travolta si era proposto per il festival e che l'interazione sul palco era parte del contratto. Amadeus ha chiarito anche il malinteso riguardo alla frase "don't worry, be happy", attribuendola alla canzone anziché a una sponsorizzazione. Sul fronte delle critiche alla performance dell'attore, Amadeus ha espresso il suo divertimento personale e ha ricordato il ruolo di Fiorello nel trasformare grandi personaggi in spettacoli memorabili. La Rai ha confermato che non c'era alcun accordo commerciale riguardante le scarpe di Travolta e che il mancato oscuramento del marchio è stato un semplice errore logistico.

