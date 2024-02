John Travolta a Sanremo 2024: dal cachet da urlo al video rimosso da RaiPlay

di Redazione Zazoom - giovedì 8 febbraio 2024

Cachet da record, sponsor occulti e il video misteriosamente rimosso: il clamore intorno alla performance dell'icona hollywoodiana al Festival di Sanremo.

Al Festival di Sanremo, l'attenzione non è stata solo sulla musica ma anche sullo sconcertante caso legato alla partecipazione di John Travolta. L'attore iconico, celebre per i suoi ruoli in Pulp Fiction e Grease, ha attirato critiche e polemiche per il suo straordinario cachet e il presunto sponsor occulto, un noto marchio di scarpe. Secondo fonti, Travolta avrebbe ricevuto un ingente compenso di 200mila euro dall'organizzazione del Festival e un milione di euro dall'azienda di calzature, di cui è testimonial. L'arrivo dell'attore da Nizza con il suo aereo privato ha ulteriormente alimentato il dibattito sul lussuoso tenore della sua partecipazione.

John Travolta a Sanremo: dietro il glamour, controversie e polemiche

Ma le controversie non finiscono qui. Durante il bizzarro "ballo del qua qua" con Amadeus e Fiorello, Travolta ha suscitato scalpore con un gesto apparentemente impulsivo, lanciando il suo cappellino da papera. Tuttavia, il video di questo momento esilarante è stato rimosso da RaiPlay, con l'attore che pare non abbia concesso l'autorizzazione per la sua diffusione. Eleonora Daniele ha confermato questa versione durante la trasmissione Storie Italiane, aggiungendo ulteriori misteri alla vicenda.

Inoltre, si è sollevata l'accusa di pubblicità occulta riguardo alle scarpe di cui Travolta è testimonial. Le ripetute inquadrature enfatizzanti su questo marchio avrebbero sollevato dubbi sulle pratiche promozionali del Festival.

Le cifre esorbitanti e le controversie attorno alla partecipazione di Travolta gettano una luce poco favorevole sull'evento, sollevando domande sulla trasparenza e l'integrità delle sue pratiche finanziarie e promozionali.

