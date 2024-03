Rissa tra Fedez e Naska a Milano: Scontro davanti al locale Lucid durante evento VIP

Un alterco tra il rapper Fedez e il cantante Diego Naska, noto come Naska, è avvenuto davanti all'ingresso del Lucid, un esclusivo locale milanese noto per la privacy offerta ai VIP, che impedisce foto e riprese all'interno. L'incidente si è verificato durante il party di lancio del nuovo album solista di Tony Effe, un evento che ha visto la partecipazione di numerose celebrità.

Fedez avrebbe affrontato Naska richiedendo delle scuse per un episodio avvenuto a fine febbraio, quando un utente di Instagram aveva attaccato Fedez con commenti offensivi riguardanti sua moglie Chiara Ferragni e i loro figli. Naska aveva reagito all'incidente con un commento sotto forma di emoticon, interpretato da Fedez come un gesto inappropriato. Questo avrebbe portato a uno scambio di parole accese e a contatti fisici tra i due.

Naska ha negato qualsiasi intenzione offensiva dietro il suo commento, sostenendo che l'emoticon esprimeva solo incredulità e che non avrebbe mai parlato in modo inappropriato dei figli di Fedez. Una fonte vicina al cantante ha confermato che non ci sarebbero stati insulti da parte di Naska.

La notizia della rissa è stata inizialmente diffusa da Fabrizio Corona, e successivamente confermata da diverse fonti, tra cui Dagospia e Vanity Fair, che hanno riportato dettagli sull'accaduto.