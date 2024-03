Fedez e Chiara Ferragni al compleanno di Leone... stessa foto ma divisi!

Chiara Ferragni e Fedez hanno recentemente festeggiato il sesto compleanno del loro figlio Leone, un evento che ha visto la coppia riunirsi nonostante le recenti tensioni. La festa, a tema Sonic, ha offerto momenti di gioia e divertimento per il piccolo Leone, con dolcetti decorati, una torta tematica e un set fotografico appositamente allestito per l'occasione.

Fedez e Chiara hanno pubblicato foto in cui appaiono con i figli, ma l'uno senza l'altra, suggerendo una persistente tensione. Il tema della festa per i piccoli Leone e Vittoria è stato ispirato al cartone animato Sonic, con una decorazione che richiamava i personaggi della serie. La festa ha visto la partecipazione di familiari e amici, in un clima di ritrovata serenità dopo un periodo di difficoltà per la coppia, segnato da voci di crisi e problemi di salute di Fedez.

La dedica di Chiara Ferragni al figlio Leone su Instagram ha sottolineato l'importanza di questo giorno per lei, ricordando l'emozione della sua nascita e esprimendo orgoglio per la persona che sta diventando. Fedez ha condiviso un video che ripercorre gli anni di vita di Leone, celebrando i momenti indimenticabili trascorsi insieme.

