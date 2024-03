Fedez a Belve il 2 Aprile 2024: Intervista su Rai 2 dopo la crisi con Chiara Ferragni

Il 2 aprile 2024, Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, sarà ospite dell'attesa prima puntata della nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Questa intervista segna un momento cruciale per il rapper milanese, che si trova al centro dell'attenzione mediatica a seguito della conferma della crisi coniugale con Chiara Ferragni e del controverso caso Muschio Selvaggio.

A differenza dell'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, che ha lasciato molti interrogativi aperti, Fedez promette un approccio senza filtri, pronto a rispondere senza fare scena muta su nulla. L'intervista, che verrà registrata il 27 marzo, si preannuncia come un'occasione per il rapper di chiarire numerosi aspetti della sua vita personale e professionale, inclusi i progetti legati alla salute mentale e le iniziative imprenditoriali.

La partecipazione di Fedez a Belve arriva in un momento di alta tensione mediatica per i Ferragnez, con Chiara Ferragni che ha recentemente attribuito al marito la decisione di mettere in pausa il loro matrimonio. L'intervista rappresenta quindi un'opportunità per Fedez di esprimere la sua versione dei fatti, in un contesto che promette grande visibilità e interesse da parte del pubblico.

La trasmissione Belve andrà in onda per cinque appuntamenti nel mese di aprile, da martedì 2 a martedì 30 aprile, confermando l'importanza del format nel panorama televisivo italiano e l'attesa del pubblico per le dichiarazioni del rapper.