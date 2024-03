Marco Mengoni in discoteca a Milano con l'amico yacht designer

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2024, il cantante Marco Mengoni è stato fotografato durante una serata di svago in discoteca a Milano, precisamente al Plasy Club. L'artista, noto per i suoi successi musicali e per essere una figura di spicco nel panorama musicale italiano, si è concesso momenti di relax in compagnia di un gruppo di amici. Tra questi, spicca la presenza di Lorenzo Casizzone, uno studente di Ingegneria nautica e Yacht Design presso l'Università di Genova, con una laurea in Ingegneria Navale ottenuta all'Università di Napoli Federico II.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano Mengoni e Casizzone lasciare insieme la discoteca a bordo di uno scooter super eco, evidenziando un'amicizia tra i due. Nonostante Casizzone condivida frequentemente sui social immagini delle sue vacanze e progetti, curiosamente il nome di Mengoni non figura tra i suoi follower su Instagram.

Questo avvistamento arriva in un momento particolarmente intenso per Marco Mengoni, che si appresta a intraprendere un tour estivo nel 2024, il quale lo vedrà impegnato in numerose date e prove. La serata milanese rappresenta quindi un'occasione per il cantante di staccare dalla routine lavorativa e godersi la vita notturna della città, in attesa degli impegni professionali futuri.