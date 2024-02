Morgan di nuovo contro Marco Mengoni: non ha uno stile unico!

di Redazione Zazoom - mercoledì 14 febbraio 2024

Durante una partecipazione al programma "La Confessione" condotto da Peter Gomez su Rai 3, Morgan ha nuovamente scatenato polemiche contro Marco Mengoni, il suo ex allievo a X Factor. L'ex frontman dei Bluevertigo ha accusato Mengoni di mancare di uno stile unico nel mondo della musica.

Morgan Espone le Sue Opinioni

Ricordando il suo ruolo di coach durante il talent show, Morgan ha espresso il suo punto di vista: “Marco canta bene, ma non si può definire un autore. Se fosse supportato da un singolo autore, avrebbe un'identità più definita invece di essere assimilato a molti altri". Questo non è il primo attacco di Morgan nei confronti di Mengoni, poiché nel corso degli anni ha più volte sollevato accuse di plagio nei suoi confronti.

Durante l'intervista, Morgan ha anche condiviso il suo desiderio di diventare direttore artistico del Festival di Sanremo e ha suggerito una modifica nelle regole: "Un autore dovrebbe poter proporre solo una canzone. Attualmente, alcuni autori scrivono per diversi artisti, compromettendo così l'unicità e lo stile di ciascun interprete. Questo cambio beneficerebbe gli artisti, garantendo loro una vera identità musicale".

Inoltre, il cantante ha difeso Ghali per la sua presa di posizione durante il Festival di Sanremo sulla situazione in Palestina: "Ghali ha espresso un punto di vista legittimo, rifiutando la guerra condotta da Israele in Palestina. Come nazione, la nostra Costituzione respinge la guerra, e quindi è importante riconoscere e apprezzare chi si schiera contro la violenza e l'ingiustizia".