Marco Mengoni a Sanremo 2024: studio come fosse esame università

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Marco Mengoni ha condiviso i suoi pensieri sulla sua imminente co-conduzione nella prima serata di Sanremo 2024, durante un'intervista al Tg1. L'artista, vincitore del festival nel 2023, ha rivelato di essere impegnato nello studio per il suo ruolo di conduttore, paragonandolo addirittura a prepararsi per un esame universitario. Ha sottolineato che Sanremo è imprevedibile e ha affermato di amare il festival proprio per questa sua natura imprevedibile.

Durante l'intervista, Mengoni ha condiviso anche la sua emozione per la vittoria di Jannik Sinner, elogiando il tennista italiano come il futuro del tennis. Ha raccontato di seguire Sinner dal 2020, essendo un appassionato di tennis e giocatore attivo. La possibilità che Sinner potrebbe apparire al festival Sanremo è stata suggerita, dato che il torneo Atp di Marsiglia, dove Sinner sarà impegnato dal 5 febbraio, è a soli 250 km di distanza da Sanremo.

Infine, Marco Mengoni ha annunciato con entusiasmo il suo Tour negli Stadi per l'estate del 2025, iniziando il 26 giugno a Napoli dallo stadio Maradona e concludendo il 24 luglio in Sicilia. Ha condiviso le tappe del tour, che includono luoghi iconici come lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Siro di Milano. Nel concludere l'intervista, Mengoni ha inviato un messaggio al conduttore e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, annunciando la sua partecipazione con un entusiastico "Amadeus arrivo, eccomi!".