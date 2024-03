Torino: Giovane ferito da machete a Mirafiori Nord

Un grave episodio di violenza ha scosso la zona di Mirafiori Nord, alla periferia di Torino, dove un giovane di 23 anni è stato brutalmente aggredito con un machete mentre si trovava in monopattino. L'incidente, avvenuto lunedì pomeriggio in via Barnaba Panizza, ha lasciato la vittima con ferite così serie da rischiare l'amputazione di una gamba.

Le indagini preliminari suggeriscono che l'attacco possa essere stato innescato da presunti apprezzamenti espliciti fatti alla ragazza di uno degli aggressori, tuttavia non è stato chiarito se tali apprezzamenti siano stati espressi sui social media o di persona. La vittima è stata colpita da un individuo armato di machete e con il volto coperto da un casco, che si trovava sul sedile posteriore di uno scooter guidato da un complice. Dopo aver inferto un colpo devastante, gli aggressori si sono dati alla fuga.

I residenti, allarmati dalle urla, hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Un carabiniere intervenuto sul posto ha prestato i primi soccorsi alla vittima, tamponando la forte emorragia fino all'arrivo dell'ambulanza. Il ferito è stato successivamente trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO), dove il suo quadro clinico verrà valutato con maggiore precisione nelle ore successive.

Le autorità sono attualmente impegnate nella ricerca dei due aggressori, che si ritiene possano essere conosciuti dalla vittima. La polizia sta conducendo un'indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell'evento e identificare i responsabili dell'aggressione.