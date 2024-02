Auto contro un palo a Torino: morta ragazza di 29 anni

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

Nella notte scorsa, un terribile incidente stradale ha segnato la fine della vita di una ragazza di 29 anni a piazza Derna, Torino. La giovane si trovava a bordo di una Fiat Punto, guidata da un'amica di 31 anni, quando, per ragioni ancora da chiarire, il veicolo ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo della luce situato al centro della rotonda.

Tragedia a Torino: La Vita Spezzata di una Giovane Donna

Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari della Croce Verde di Villastellone per rianimarla, la ragazza di 29 anni è deceduta sul posto. Purtroppo, per lei non c'è stato nulla da fare. La conducente, di 31 anni, ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco. Le autorità locali hanno effettuato i rilievi necessari, confermando che nell'incidente non erano coinvolti altri veicoli. Sul luogo del tragico evento sono intervenuti anche i vigili del fuoco, cercando di gestire la situazione in un momento così delicato.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza