Torino: Lasciato a piedi dal tassista per 6 euro prima del trapianto

Tassista Lascia Paziente Senza Trapianto per 6 Euro: Indagine a Torino

Un muratore maliano di 50 anni, in attesa di un trapianto di rene, è stato lasciato a piedi da un tassista a Torino per una mancanza di 6 euro necessari a coprire la corsa verso l'ospedale Molinette. L'episodio, avvenuto all'alba del 3 marzo, ha suscitato indignazione e ha portato alla rintracciabilità dell'autista da parte della cooperativa Taxi Torino, che si è scusata con il paziente e ha fornito le generalità del conducente alla polizia municipale per le indagini.

Il paziente, Kanda, aveva ricevuto una chiamata d'urgenza per il trapianto e si era diretto all'ospedale senza il denaro sufficiente per la corsa. Nonostante avesse spiegato la sua situazione al tassista, quest'ultimo lo ha abbandonato a circa 15 minuti di distanza dall'ospedale, portando con sé lo zaino del paziente che conteneva documenti medici cruciali per l'intervento. Fortunatamente, Kanda è stato in grado di raggiungere l'ospedale in tempo per il trapianto, grazie all'aiuto di un altro taxi e alla comprensione del personale medico. Lo zaino è stato successivamente ritrovato e restituito.

La cooperativa Taxi Torino ha avviato un'indagine interna per fare luce sull'accaduto, esprimendo rammarico per l'incidente e cercando di comprendere le motivazioni dell'autista.