Bologna: Incendio in appartamento, morti madre e tre Bambini

Nella notte, una tragica vicenda ha colpito la città di Bologna, dove un incendio scoppiato in un appartamento nella periferia ha causato la morte di una giovane madre di 32 anni e dei suoi tre figli, due gemelli di due anni e un bambino di sei. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero state provocate da un corto circuito generato da una stufetta elettrica.

I vigili del fuoco, insieme ai soccorsi del 118 e alle forze dell'ordine, sono intervenuti sul posto per domare l'incendio e prestare soccorso. Nonostante gli sforzi, i tre bambini sono deceduti a causa dell'incendio, mentre la madre è morta durante il trasporto in ospedale.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso il suo profondo dolore e cordoglio per la terribile tragedia che ha spezzato la vita di una giovane famiglia, sottolineando come l'intera città si stringa attorno al padre e marito delle vittime. Anche Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e trasporti, ha manifestato la sua vicinanza, evidenziando come la tragedia colpisca nel profondo tutti i cittadini.

Le autorità stanno ora conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell'incidente e per confermare l'identità delle vittime. La comunità di Bologna è in lutto per la perdita di queste quattro vite e attende risposte su quanto accaduto.