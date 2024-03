Chiara Ferragni affronta un periodo difficile: Sto male

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower un momento di vulnerabilità personale. Dopo essere rientrata da New York, dove ha partecipato a una serie di meeting per un nuovo progetto professionale, Ferragni ha espresso il suo disagio emotivo attraverso una serie di video su Instagram. Ha ammesso di attraversare un periodo veramente doloroso a causa di vicende giudiziarie legate alle sue attività di beneficenza e della crisi coniugale che ha portato alla separazione dal marito, il rapper Fedez.

Ferragni ha sottolineato la difficoltà di mantenere un equilibrio tra la sua vita pubblica e le sfide private, affermando di non voler nascondere la sua sofferenza ai fan. Ha espresso il desiderio di essere meno forte e più serena, riconoscendo il ruolo salvifico della genitorialità in questi momenti difficili.

Nonostante la separazione, Ferragni ha chiarito che non è stata una sua scelta, lasciando intendere che la decisione sia stata presa da Fedez. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro situazione coniugale, ma Ferragni ha risposto a un commento su Instagram confermando che la separazione non è stata voluta da lei.