Regina Camilla e la sua Barbie Ringiovanita: il ricevimento a Buckingham Palace

Durante un ricevimento alla Giornata internazionale della donna a Buckingham Palace, la regina Camilla è stata omaggiata con una bambola Barbie creata a sua somiglianza. La sovrana ha accolto il regalo con umorismo, notando come i designer l'avessero ringiovanita di circa 50 anni. L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come l'attrice Helen Mirren e ha coinciso con l'ultima tappa del tour del Wow Girls Festival nel Regno Unito. La Barbie, vestita in modo identico alla regina, compresa la tipica acconciatura e una spilla Wow Global, ha suscitato una reazione positiva da parte di Camilla, che ha esclamato ridendo che la bambola era geniale e ha ringraziato per il pensiero.

La fondazione Wow - Donne del mondo, di cui Helen Mirren è presidente, ha organizzato il tour in autobus del Wow Girls Festival, che ha fatto tappa a Buckingham Palace. La regina Camilla, in questa occasione, indossava un abito blu e una mantella nera, dettagli che sono stati riprodotti fedelmente sulla Barbie.

Questo gesto simbolico rafforza il legame della regina con iniziative che promuovono il potenziale e le opportunità per le ragazze e le donne in tutto il mondo. La regina Camilla, nota per il suo impegno a favore delle donne, ha precedentemente ospitato ricevimenti per la fondazione Wow e ha sostenuto vittime di violenza sessuale e domestica.