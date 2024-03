Il video di John Cena nudo sul palco agli Oscar 2024

Durante la cerimonia degli Oscar 2024 al Dolby Theatre di Ovation Hollywood, John Cena ha creato un momento indimenticabile presentandosi quasi nudo per annunciare il premio per il miglior design dei costumi. L'attore e ex campione WWE è salito sul palco indossando solo una fascia color carne, coprendosi con un'enorme busta dei vincitori. Questo gesto ha suscitato risate e sorpresa tra il pubblico e ha richiamato un famoso episodio di streaking avvenuto durante la cerimonia degli Oscar del 1974.

Il presentatore della serata, Jimmy Kimmel, ha introdotto Cena facendo riferimento all'incidente del 1974, suggerendo quanto sarebbe stato folle se un uomo nudo avesse attraversato il palco in quel momento. Cena, inizialmente riluttante a eseguire lo sketch dello streaker, ha poi accettato, camminando verso il microfono con la busta posizionata strategicamente. Nonostante l'apparente nudità, è stato confermato che Cena indossava una fascia color carne e che la busta era attaccata a lui con del velcro per evitare violazioni delle norme della FCC.

Il premio per il miglior design dei costumi è stato assegnato a Poor Things, con Holly Waddington che ha ricevuto l'Oscar per il suo lavoro. La serata ha visto anche altri momenti salienti, tra cui la vittoria di Poor Things per il miglior design della produzione, trucco e acconciatura, e Robert Downey Jr. che ha ricevuto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer. The Boy and the Heron di Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki ha vinto il premio per il miglior film d'animazione, mentre The Zone of Interest di Jonathan Glazer ha ottenuto l'Oscar per il miglior film internazionale.