Io Capitano di Matteo Garrone: delusione agli Oscar 2024

Agli Oscar 2024 trionfa Oppenheimer, Io Capitano di Garrone non conquista la statuetta. La 96ª edizione degli Academy Awards ha visto il trionfo di Oppenheimer, che ha portato a casa sette premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Christopher Nolan e Miglior Attore Protagonista per Cillian Murphy. Povere Creature! ha ottenuto quattro Oscar, inclusa la Miglior Attrice Protagonista per Emma Stone. Tuttavia, la serata ha portato delusione per l'Italia con Io Capitano di Matteo Garrone, che non è riuscito a vincere nella categoria Miglior Film Internazionale, premio andato a La Zona d'Interesse del Regno Unito.

Io Capitano, che racconta l'odissea di due adolescenti senegalesi nel loro viaggio verso l'Europa, aveva ricevuto elogi internazionali, inclusi premi al Festival di Venezia. Nonostante la delusione, la nomination rappresenta un riconoscimento significativo per il cinema italiano e per Garrone.

La Zona d'Interesse, diretto da Jonathan Glazer, ha affrontato temi di disumanizzazione e violenza, ricevendo una standing ovation per il suo messaggio potente durante la cerimonia. Questo film ha superato altri titoli forti nella categoria, dimostrando l'importanza di tematiche sociali e storiche nell'attuale panorama cinematografico internazionale.

La cerimonia degli Oscar 2024 ha confermato la tendenza degli ultimi anni verso film che non solo intrattengono ma spingono alla riflessione su questioni globali, dalla guerra alla migrazione, dall'identità alla resistenza contro l'oppressione.