Oscar 2024: Vanessa Hudgens annuncia la gravidanza mostrando il pancione

Vanessa Hudgens ha rivelato di essere incinta durante il red carpet degli Oscar 2024. L'attrice e cantante, nota per il suo ruolo in "High School Musical", ha mostrato il suo pancione indossando un elegante abito nero aderente firmato Vera Wang, completato da gioielli Chopard. Hudgens, che ha sposato il giocatore di baseball professionista Cole Tucker a dicembre 2023, ha posato per le foto accarezzando dolcemente il suo ventre, ricevendo congratulazioni dai presenti.

Quest'anno segna il terzo anno consecutivo in cui Hudgens conduce il pre-show del red carpet degli Oscar per ABC, affiancata dalla co-conduttrice Julianne Hough. La speciale trasmissione di 30 minuti, prodotta esecutivamente da David Chamberlin, mette in evidenza i nominati agli Oscar, gli artisti, i presentatori e gli arrivi sul tappeto rosso.

La cerimonia degli Oscar, che celebra il 96° anno degli Academy Awards, è stata trasmessa su ABC. Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono fidanzati a Parigi nel febbraio 2023 e hanno celebrato il loro matrimonio a Tulum, in Messico.