Le sorelle di Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più su Instagram!

Le dinamiche social tra i membri della famiglia Ferragni e Fedez sembrano confermare le voci di una crisi. Recentemente, è stato osservato che Valentina e Francesca Ferragni, sorelle dell'influencer Chiara Ferragni, hanno smesso di seguire su Instagram il rapper Fedez, che a sua volta ha ricambiato l'unfollow. Questi movimenti su Instagram arrivano in un momento in cui si specula ampiamente sulla stabilità del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, con indizi che suggeriscono una separazione imminente.

Fedez ha anche cambiato la sua immagine del profilo su Instagram, rimuovendo le immagini che includevano Chiara e i loro figli, per poi postare una nuova immagine che li includeva di nuovo, aggiungendo ulteriore confusione alla situazione. Questi cambiamenti sono avvenuti in un periodo in cui Fedez ha preso una pausa dai social media, alimentando ulteriori speculazioni.

La situazione è complicata anche dalle recenti difficoltà legali di Chiara Ferragni, che è sotto indagine per frode aggravata, e dalla salute mentale di Fedez, che sta affrontando una depressione severa dopo un'operazione per il cancro al pancreas meno di un anno fa.

Nonostante i segnali di tensione, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla fine del loro matrimonio. Tuttavia, i cambiamenti nei comportamenti social e le recenti apparizioni pubbliche separate aggiungono credibilità alle voci di una crisi.