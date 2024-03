Scaletta Domenica In: anticipazioni e ospiti puntata oggi 10 marzo 2024

Mara Venier accoglie ospiti d'eccezione nella puntata di Domenica In del 10 marzo 2024, promettendo un mix di musica, emozioni e storie uniche.

La puntata di Domenica In del 10 marzo 2024 si preannuncia ricca di contenuti e ospiti di grande calibro. Mara Venier, la zia d'Italia, ospiterà nel suo salotto una varietà di personaggi che spaziano dal mondo della musica a quello dello spettacolo e della cultura. Tra gli ospiti musicali confermati troviamo nomi illustri della scena italiana come Roberto Vecchioni, Laura Morante, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe e I Jalisse.

Un momento particolarmente atteso sarà la presenza di Alberto Matano, giornalista e conduttore televisivo, noto per il suo ruolo nella conduzione dell'Italia agli Oscar 2024. La sua partecipazione è attesa con grande interesse per le anticipazioni e i retroscena che potrà condividere sull'evento cinematografico più prestigioso dell'anno.

La puntata si arricchisce ulteriormente con la presenza dell'attrice Laura Morante, che racconterà la sua esperienza nella fiction dedicata ad Alda Merini, e del cantautore Roberto Vecchioni, recentemente tornato sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione alla serata delle cover di Sanremo 2024.

Domenica In continua a confermarsi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione italiana, offrendo un mix equilibrato di intrattenimento, cultura e momenti di riflessione. La puntata del 10 marzo, con il suo parterre di ospiti d'eccezione, promette di essere un evento televisivo da non perdere, capace di coinvolgere e appassionare il vasto pubblico che ogni settimana sceglie di trascorrere il proprio pomeriggio domenicale in compagnia di Mara Venier e dei suoi ospiti.