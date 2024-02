Ospiti Domenica In oggi domenica 18 febbraio 2024: scaletta e anticipazioni

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

La puntata del 18 febbraio 2024 di Domenica In, condotta da Mara Venier, promette di essere ricca di emozioni e ospiti di spicco. In onda dalle 14:00 alle 17:10 su Rai1 e Rai Italia, il programma vedrà la partecipazione di alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024, oltre a celebrità del mondo della televisione e della musica.

Domenica In: Gli ospiti e le anticipazioni del 18 febbraio 2024

Tra gli ospiti musicali, i Ricchi e Poveri apriranno la puntata con il loro brano "Ma non tutta la vita", seguiti da Nek e Francesco Renga che eseguiranno "Pazzo di te". Mr. Rain si esibirà con "Due Altalene" e Il Tre con "Fragili". Gigliola Cinquetti, invece, regalerà al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi sanremesi, come "La Pioggia" e "Dio come ti amo".

Il mondo della televisione sarà rappresentato da Sabrina Ferilli e Sergio Assisi, che presenteranno la serie tv "Gloria", in onda su Rai1 per tre puntate a partire dal 19 febbraio. Inoltre, grande attesa per i ragazzi del cast di "Mare Fuori 4", tra cui Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino, che condivideranno curiosità sulla nuova serie.

La puntata si svolgerà negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e segna il 23esimo appuntamento di questa edizione di Domenica In, un programma che continua a essere un punto di riferimento per il pubblico della domenica pomeriggio.