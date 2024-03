Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo l'intervento all'addome

La Principessa del Galles, Kate Middleton, è apparsa in una foto ufficiale postata sui social media, la prima dopo il suo intervento chirurgico addominale avvenuto a gennaio. L'immagine, scattata dal Principe William, mostra la principessa sorridente insieme ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis[27].

Kate Middleton è stata ricoverata il 16 gennaio alla The London Clinic, un ospedale privato di Londra, per un intervento programmato. La degenza prevista era tra i 10 e i 14 giorni. La dottoressa Deborah Lee ha spiegato che la durata del ricovero è dovuta alla delicatezza dell'operazione, che può richiedere un tempo di recupero di due o tre mesi in casi di interventi addominali maggiori. Nonostante le speculazioni, è stato confermato che l'intervento non era legato a un tumore.

Dopo l'operazione, è stato annunciato che la principessa non avrebbe ripreso i suoi doveri regali fino a dopo Pasqua. Il Principe William ha ringraziato pubblicamente per i messaggi di supporto ricevuti per la moglie e per suo padre, Re Carlo III, che ha affrontato problemi di salute separati.

La famiglia reale ha mantenuto la privacy sui dettagli specifici dell'intervento, ma ha rassicurato che le condizioni di Kate non erano gravi. Kensington Palace ha espresso il desiderio di mantenere la normalità per i figli della coppia e di rispettare la privacy delle informazioni mediche personali.

La foto ufficiale è stata diffusa in occasione della festa della mamma in Inghilterra, accompagnata da un messaggio di ringraziamento per il continuo supporto ricevuto. Questo gesto ha segnato il ritorno pubblico della principessa dopo un periodo di convalescenza[27].