Kate Middleton: la principessa del Galles in pubblico dopo l'intervento all'addome

Kate Middleton è stata immortalata per la prima volta dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta lo scorso gennaio. La principessa del Galles è stata fotografata a bordo di un'Audi guidata dalla madre, Carole, nei pressi del Castello di Windsor. Queste immagini, pubblicate in esclusiva dal New York Post e dal settimanale Chi in Italia, mostrano Kate con un paio di occhiali da sole e un leggero sorriso, tentando di mantenere un profilo basso.

La foto arriva a due mesi dall'intervento, dopo che erano circolate voci preoccupanti sullo stato di salute della principessa, inclusa una falsa notizia che la voleva in coma. Queste speculazioni sono state ora smentite dalle immagini che la ritraggono visibilmente in via di ripresa. Kensington Palace aveva precedentemente comunicato che Kate avrebbe ripreso gli impegni ufficiali solo dopo Pasqua, a seguito del suo recupero.

La principessa ha trascorso 13 giorni alla London Clinic prima di tornare all'Adelaide Cottage a Windsor per continuare la convalescenza insieme al marito William e ai loro tre figli. Kensington Palace ha rassicurato che Kate sta facendo buoni progressi nel suo recupero.

L'intervento chirurgico, non legato a un tumore, ha richiesto una degenza di due settimane, dopo la quale Kate ha iniziato il suo recupero post-operatorio in famiglia. La natura esatta dell'operazione non è stata divulgata, ma è stato chiarito che non si trattava di una condizione cancerosa.

Queste immagini rappresentano un momento significativo per i sostenitori della famiglia reale, offrendo rassicurazione sullo stato di salute della principessa del Galles e mettendo fine alle speculazioni.