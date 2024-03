I giudici del Serale di Amici 23: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi

La ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5, ha ufficialmente svelato i nomi dei giudici che saranno presenti durante le puntate del serale. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono stati confermati come giurati per questa edizione, riproponendo così la stessa formazione dell'anno precedente.

Cristiano Malgioglio, figura carismatica e poliedrica del panorama televisivo italiano, aveva già anticipato la sua partecipazione attraverso dichiarazioni personali. Accanto a lui, troviamo Michele Bravi, noto cantautore italiano che ha recentemente partecipato a un film di Saverio Costanzo, e Giuseppe Giofrè, ballerino di fama internazionale e già vincitore di una precedente edizione di Amici.

La scelta di confermare i giudici dell'edizione precedente segue il successo ottenuto lo scorso anno, con il programma che ha registrato una media di share superiore al 27%. Questa decisione mira a mantenere alto l'interesse del pubblico, consolidando la formula vincente che ha caratterizzato le ultime stagioni del talent show.

Il serale di Amici 23 prenderà il via il 23 marzo, promettendo di essere ricco di talento, emozioni e performance di alto livello. Gli spettatori potranno aspettarsi una competizione accesa tra i concorrenti, che si esibiranno davanti a una giuria esperta e appassionata, pronta a valutare le loro capacità artistiche.

La conferma di Malgioglio, Giofrè e Bravi come giudici del serale di Amici 23 rafforza l'attesa per l'inizio delle puntate in prime time, con il pubblico che si prepara a seguire le nuove sfide dei talenti selezionati da Maria De Filippi.