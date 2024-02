Anticipazioni Amici 23 puntata del 18 febbraio: Ritorno inaspettato e corsa al Serale

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

La puntata del 18 febbraio di "Amici 23" si preannuncia ricca di colpi di scena con il ritorno di Ayle e l'assegnazione delle maglie per il Serale. La registrazione, avvenuta il 16 febbraio presso gli studi Elios a Roma, sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 14:00.

Ayle, dopo aver abbandonato il programma, ha contattato la produzione per essere riammesso come allievo della scuola. Nonostante le polemiche, Anna Pettinelli ha deciso di accogliere la sua richiesta, creando un precedente all'interno del talent show. Questo ritorno ha suscitato dubbi e incertezze tra i concorrenti, in particolare per coloro che ambiscono a un posto nel Serale, come Holden, Petit, Malia, Lil Jolie, Sarah, Mida e Kia.

Per quanto riguarda la fase finale del talent show, che inizierà il 23 marzo in prima serata su Canale 5, Dustin e Gaia De Martino hanno già ottenuto la maglia oro. Gli insegnanti confermati per questa edizione includono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto, e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo per la danza. Tra gli ospiti attesi, vi è Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano "La Noia".

La puntata registrata vedrà le consuete gare di canto e di ballo, con giudizi esterni che potrebbero portare all'eliminazione di alcuni allievi o alla sospensione della loro maglia. Le decisioni dei professori saranno cruciali per determinare chi meriterà un banco in vista del Serale, con posti limitati e scelte difficili da compiere.