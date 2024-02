Anticipazioni Amici 2024 puntata di oggi 11 febbraio: ospiti, diretta tv e streaming

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

Oggi domenica 11 febbraio 2024, un altro appuntamento imperdibile con Amici 2023-2024, il programma che ha fatto la storia della televisione italiana sotto la guida esperta di Maria De Filippi. Ogni settimana, alle ore 14 su Canale 5, si svelano nuove storie di talento e passione, sia nella musica che nella danza. Ma cosa ci riserva la puntata di oggi?

Ospiti, Allievi e Performance Esclusive

Oggi, 11 febbraio 2024, il palco di Amici accoglierà ospiti speciali come il maestro Peppe Vessicchio e il rinomato J-Ax. Ad aggiungere un tocco di magia ci saranno anche Gaetano Curreri degli Stadio e il coreografo Daniel Ezralow. Ma non finisce qui, perché l'emozione salirà alle stelle con l'esibizione di Olly, che ci incanterà con il suo nuovo singolo 'A squarciagola'.

Tra le novità della puntata, la gioia e la tensione si mescolano quando Dustin e Gaia si distinguono, ciascuno nel proprio settore, mentre Petit si aggiudica una cena romantica con Marisol. Le sfide e le vittorie si susseguono, tra prove artistiche e confronti emozionanti.

I Volti e le Voci di Amici 2023-2024

La scuola di Amici è un trampolino di lancio per giovani talenti provenienti da tutto il paese. Tra i cantanti e ballerini che si stanno facendo strada, troviamo nomi come Matthew, Mew, Dustin e Mary Sol, solo per citarne alcuni. Ogni allievo porta con sé una storia unica e una passione travolgente, pronti a emozionare il pubblico con le loro performance.

Come Seguire Amici 2023-2024

Se non vuoi perderti neanche un momento di questa avventura emozionante, sintonizzati su Canale 5 ogni domenica alle ore 14. E se per caso ti sei perso qualche episodio, non preoccuparti! Grazie a Mediaset Play, puoi recuperare le puntate in qualsiasi momento, basta un click per rivivere le emozioni di Amici quando vuoi e da dove vuoi.

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza