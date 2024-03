Chi è Laura Valente: la mamma di Angelina e moglie di Pino Mango

Laura Valente, nota per essere la moglie del compianto cantautore Pino Mango e madre della cantante Angelina Mango, è stata ospite nel programma televisivo Domenica In. Durante la trasmissione, Valente ha presentato il film televisivo Folle d'amore, che verrà trasmesso su Rai 1 il prossimo giovedì in prima serata.

Il film Folle d'amore - Alda Merini è un biopic dedicato alla celebre poetessa milanese Alda Merini, figura emblematica della letteratura italiana del Novecento. La pellicola, diretta da Roberto Faenza, vede Laura Morante nei panni della Merini e si avvale di un cast che include Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi e Giorgio Marchesi. Il film è ispirato al libro Perché ti ho perduto e racconta la vita di Alda Merini, toccando temi come la gioventù, il disagio psichico, i matrimoni, la maternità e gli amori.

Laura Valente a Domenica In: La Mamma di Angelina e Moglie di Pino Mango

La presenza di Laura Valente a Domenica In ha riacceso l'interesse per la sua figura e per la sua famiglia, in particolare dopo la scomparsa di Pino Mango nel 2014. Valente, oltre ad essere stata la compagna di vita del noto artista, è anche una figura di spicco nel mondo dello spettacolo e della musica.

Il biopic su Alda Merini si inserisce in un contesto di valorizzazione delle icone culturali italiane e si preannuncia come un evento televisivo di rilievo, con la Rai che celebra la poetessa come un'icona del Novecento.