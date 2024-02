Chi è Marta Donà? la manager dietro il successo di Angelina Mango, Mengoni e i Maneskin

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

Marta Donà ha afferrato l'attenzione del pubblico quando il suo nome è stato associato al successo travolgente di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024. Ma chi è questa donna che gioca un ruolo così determinante nel panorama musicale italiano?

Marta Donà, a 40 anni, è la mente brillante dietro La Tarma, un'azienda di management fondata nel 2016. Una caratteristica distintiva di questa società è che è composta esclusivamente da donne. Ex membro dell'ufficio stampa di Sony, Donà ha fatto una scelta coraggiosa quando ha deciso di lasciare il suo lavoro per diventare manager a tempo pieno, rispondendo alla chiamata di Marco Mengoni. Da quel momento, la sua carriera è stata una costellazione di trionfi, con Mengoni che si è esibito sul palco di Sanremo non una, ma due volte, e con i Maneskin, altro grande successo targato La Tarma.

Marta Donà: La Forza dietro i Grandi Successi Musicali

Nonostante il successo, Marta Donà resta umile e concentrata sul lavoro. Anche quando i Maneskin hanno deciso di proseguire senza di lei, dopo quattro anni di collaborazione fruttuosa, ha accettato la decisione con dignità. Il suo messaggio di addio riflette la sua dedizione agli artisti che rappresenta e la sua passione per la musica.

Oggi continua a plasmare il panorama musicale italiano, rappresentando artisti come Francesca Michielin e lavorando con volti noti della televisione come Alessandro Cattelan. Il successo di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 è solo l'ultimo trionfo di una lunga serie guidata dalla visione e dalla determinazione di Marta Donà.

