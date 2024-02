All'Eurovision la vincitrice Angelina Mango rappresenterà l'Italia!

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

L'emozione ha invaso la sala stampa di Sanremo durante la conferenza dei vincitori quando è stato pronunciato il fatidico "sì". Angelina Mango, la talentuosa artista che ha conquistato il festival di Sanremo 2024 con il brano 'La noia', sarà la rappresentante dell'Italia al 68° Eurovision Song Contest.

Angelina diventa la 16ª donna italiana a partecipare a questo prestigioso evento musicale, avviando così il suo percorso verso la Malmö Arena, dove si terrà l'edizione di quest'anno dal 7 all'11 maggio. La sua vittoria a Sanremo la mette sulla strada di artisti illustri che hanno portato l'onore italiano in questo contest internazionale, segnando un momento significativo nella sua giovane carriera.

Rai, come ogni anno, seguirà da vicino l'evento, trasmettendo in diretta le due semifinali su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay il 7 e il 9 maggio, e la finalissima su Rai 1 l'11 maggio. L'Italia, qualificata di diritto insieme ai 'Big Five' (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito) e alla Svezia, campione in carica, scenderà in campo per competere con il meglio della musica europea.

Per gli appassionati di statistica, questa sarà la terza volta che l'Italia si esibirà a Malmö. Nel 1992, la talentuosa Mia Martini portò 'Rapsodia' al quarto posto, mentre nel 2013 Marco Mengoni si classificò settimo con 'L’Essenziale'. Ora, tutti gli occhi sono puntati su Angelina Mango, pronti a sostenerla e incoraggiarla nel suo viaggio verso il palcoscenico europeo.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza