Serie A: Programmazione TV e Orari delle Partite della 28ª Giornata

La 28ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di calcio, con partite trasmesse sia su Sky che su DAZN. Ecco i dettagli principali per non perdere i match più attesi:

- Venerdì 8 marzo: Napoli-Torino, calcio d'inizio alle ore 20.45, sarà disponibile su Sky.

- Sabato 9 marzo: Una giornata piena di calcio inizia con Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone alle ore 15.00, seguiti da Bologna-Inter alle ore 18.00 e Genoa-Monza alle ore 20.45, tutti trasmessi su DAZN e Sky per alcuni incontri.

- Domenica 10 marzo: Lecce-Verona apre la giornata alle ore 12.30 su Sky, seguito da Milan-Empoli alle ore 15.00 su DAZN. Il pomeriggio vede Juventus-Atalanta alle ore 18.00 e Fiorentina-Roma alle ore 20.45, entrambi su DAZN.

- Lunedì 11 marzo: La giornata si conclude con Lazio-Udinese alle ore 20.45, disponibile su DAZN.

Questi incontri rappresentano momenti cruciali per la classifica, attualmente guidata dall'Inter con 69 punti, seguita da Juve e Milan. La lotta per le posizioni di vertice è più accesa che mai, con Roma e Atalanta che cercano di consolidare la loro posizione nella zona Champions.

Per gli appassionati di calcio, la 28ª giornata di Serie A offre dunque una serie di appuntamenti da non perdere, con la possibilità di seguire le proprie squadre del cuore sia in TV che in streaming, grazie alla copertura fornita da Sky e DAZN.