Serie A: Orari e Canali TV per tutte le partite della 27esima Giornata

La 27esima giornata del campionato di Serie A si svolgerà tra il 1° e il 4 marzo 2024, con partite chiave per la lotta al titolo, per un posto in Europa e per la salvezza. Il big match tra Napoli e Juventus si terrà domenica 3 marzo alle 20.45 allo stadio Maradona, in esclusiva su DAZN. Altri incontri di rilievo includono Lazio-Milan, Atalanta-Bologna, e Inter-Genoa, quest'ultimo visibile anche su Sky.

Venerdì 1 marzo

- Lazio-Milan, ore 20.45, DAZN

Sabato 2 marzo

- Udinese-Salernitana, ore 15, DAZN

- Monza-Roma, ore 18, DAZN

- Torino-Fiorentina, ore 20.45, DAZN e Sky

Domenica 3 marzo

- Verona-Sassuolo, ore 12.30, DAZN e Sky

- Empoli-Cagliari, ore 15, DAZN

- Frosinone-Lecce, ore 15, DAZN

- Atalanta-Bologna, ore 18, DAZN

- Napoli-Juventus, ore 20.45, DAZN

Lunedì 4 marzo

- Inter-Genoa, ore 20.45, DAZN e Sky.

La classifica vede l'Inter in testa con 69 punti, seguita da Juventus (57), Milan (53), Bologna (48) e Atalanta (46). La lotta per la salvezza vede impegnate diverse squadre, tra cui Udinese, Salernitana, Verona, Sassuolo, Frosinone, Lecce, e Cagliari.

Questi incontri rappresentano momenti cruciali per molte squadre, sia in cima che in fondo alla classifica, con punti importanti in palio per gli obiettivi di stagione.