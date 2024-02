Milan-Atalanta Serie A: Formazioni, Diretta TV e Streaming

Milan e Atalanta si affronteranno domenica 25 febbraio alle 20.45 a San Siro, in un incontro valido per la 26esima giornata di Serie A. Questo match rappresenta un importante scontro diretto per la qualificazione alla Champions League, con il Milan attualmente al terzo posto in classifica con 52 punti e l'Atalanta quarta, a pari merito con il Bologna, con 45 punti.

Milan: Le Scelte di Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dovrà fare a meno di Jovic, squalificato, e si affiderà a Giroud come punta centrale nel consueto modulo 4-2-3-1. Giroud sarà supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. A centrocampo, Bennacer e Adli si contendono un posto al fianco di Reijnders, mentre in difesa Gabbia dovrebbe affiancare Kjaer, con Florenzi ed Hernandez sulle fasce.

Atalanta: Le Scelte di Gasperini

Gian Piero Gasperini schiererà l'Atalanta con un 3-4-2-1, affidandosi a Carnesecchi tra i pali. La difesa sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, Holm, De Roon, Ederson e Ruggeri, mentre Koopmeiners e Miranchuk supporteranno De Ketelaere in attacco.

Dove Vedere la Partita

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile sia in streaming live che on demand. Gli abbonati potranno seguire la partita tramite smart TV compatibili con l'app DAZN, scaricabile anche su tutti i televisori collegati a una console PlayStation.