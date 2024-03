Polemica su Chiara Ferragni: Ritratta come un Pagliaccio su l'Espresso

Il 7 marzo 2024, il settimanale l'Espresso ha pubblicato un servizio che ritrae l'imprenditrice e influencer italiana Chiara Ferragni in modo controverso, suscitando polemiche. L'articolo, che presenta Ferragni vestita da pagliaccio, ha scatenato reazioni negative, con molti che lo hanno definito irrispettoso verso la figura dell'influencer.

Chiara Ferragni, nota per il suo impatto significativo nel mondo della moda e dei social media, con quasi 30 milioni di follower su Instagram, ha recentemente affrontato critiche anche in ambito politico e legale. Nel dicembre 2023, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato Ferragni e le aziende a lei collegate per una campagna pubblicitaria ingannevole legata alla vendita di pandori, con l'accusa di aver indotto i consumatori a credere che l'acquisto del prodotto avrebbe beneficiato la ricerca sul cancro alle ossa presso l'ospedale Regina Margherita di Torino.

La Ferragni ha risposto alle accuse ammettendo un errore di comunicazione e ha promesso di donare 1 milione di euro all'ospedale pediatrico Regina Margherita, pur continuando a contestare l'entità della multa ricevuta dall'AGCM, che ammonta a 1.075 milioni di euro.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di critiche e dibattiti che hanno coinvolto Ferragni e suo marito, il rapper Fedez, in particolare riguardo al loro impegno in cause sociali e politiche. La coppia ha spesso espresso posizioni progressiste, entrando in contrasto con esponenti politici di destra, e trovando sostegno in alcuni settori del centro-sinistra italiano.

La polemica sull'articolo di l'Espresso aggiunge un ulteriore capitolo alla serie di sfide e controversie che hanno caratterizzato la carriera pubblica di Chiara Ferragni, sottolineando la complessità del rapporto tra influencer, opinione pubblica e media.