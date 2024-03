Super Tuesday 2024: Trump e Biden dominano le Primarie

Il Super Tuesday si è concluso con vittorie significative per l'ex presidente Donald Trump e il presidente Joe Biden, che si avvicinano entrambi alla nomination dei rispettivi partiti in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2024. Trump ha ottenuto trionfi in stati chiave come California e Texas, mentre Biden ha vinto in una serie di stati, tra cui Alabama, Arkansas e Vermont.

Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e unica sfidante rimasta di Trump, ha ottenuto una vittoria a sorpresa nel Vermont, ma ha perso in altri stati importanti come Virginia, Carolina del Nord e Tennessee. Nonostante la vittoria di Haley a Washington D.C., la sua campagna non ha programmato eventi pubblici dopo il Super Tuesday, lasciando incertezze sul proseguimento della sua corsa.

Il Super Tuesday, che ha visto il voto in 16 stati e un territorio, rappresenta il giorno con il maggior numero di delegati in palio per entrambi i partiti. Quest'anno, sia le primarie democratiche che quelle repubblicane sono state dominate dai candidati attualmente in carica, con Biden e Trump che hanno respinto facilmente le sfide dei rivali.

In California, gli elettori hanno anche votato per decidere i candidati che si contenderanno il seggio al Senato lasciato vacante da Dianne Feinstein. Inoltre, in North Carolina si sta delineando la corsa per il governatore, uno stato fortemente conteso da entrambi i partiti.

Mentre Biden e Trump non possono matematicamente assicurarsi la nomination durante il Super Tuesday, si prevede che si avvicineranno molto alla soglia necessaria. Biden è entrato nel Super Tuesday con 206 dei 1.968 delegati necessari per la nomination democratica, mentre Trump aveva 273 dei 1.215 necessari per la nomination repubblicana.

I risultati del Super Tuesday hanno rafforzato la posizione di Trump e Biden come candidati presunti dei loro partiti, impostando un possibile rematch storico per le elezioni di novembre.