Sciopero Generale dei Trasporti 8 Marzo 2024: Orari e Dettagli

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, tra cui il trasporto pubblico e i treni a livello nazionale. I sindacati Slai-Cobas per il sindacato di classe e Adl-Cobas hanno proclamato l'astensione dal lavoro, che interesserà sia il settore pubblico che quello privato e cooperativo, come annunciato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

A Milano, nonostante l'ATM abbia comunicato che non ci saranno disagi per metro, bus e tram, lo sciopero dei treni Trenord è confermato. La società Trenord ha informato che lo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private sarà attivo dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo. Anche i treni di Trenitalia e il trasporto pubblico locale in altre città italiane saranno a rischio.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, a Napoli tram, bus e filobus potrebbero fermarsi a causa dello sciopero, con servizio garantito nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche altre città italiane potrebbero subire disagi, con variazioni o cancellazioni sulla rete di trasporto pubblico.

La mobilitazione generale del 8 marzo vedrà la partecipazione di varie sigle sindacali e potrebbe influenzare il regolare funzionamento dei treni regionali, interregionali e nazionali, oltre ai trasporti pubblici locali nelle città italiane. Si consiglia di tenersi aggiornati sulla circolazione attraverso i canali digitali e gli annunci in stazione.