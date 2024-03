Palermo: dottoressa precipita dal settimo piano e muore

Una giovane dottoressa dell'ospedale Civico di Palermo ha perso la vita questa mattina in seguito a una tragica caduta dal settimo piano di un edificio in via Alcide De Gasperi. La notizia ha scosso la comunità locale, lasciando colleghi e cittadini in lutto per la prematura scomparsa della professionista, la cui dedizione al lavoro e ai pazienti era ampiamente riconosciuta.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, e nonostante i rapidi soccorsi, la dottoressa è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze esatte dell'accaduto, mentre la comunità ospedaliera e i cittadini di Palermo esprimono il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima.

La dottoressa, il cui impegno e professionalità nel salvare vite umane erano ben noti, lascia un vuoto incolmabile non solo tra i colleghi dell'ospedale Civico ma in tutta la città di Palermo, che oggi piange la perdita di una delle sue figure più luminose e promettenti nel campo della medicina.