Germania: si inietta 217 dosi di vaccino covid-19 senza effetti collaterali

In Germania, un caso medico insolito ha attirato l'attenzione della comunità scientifica: un uomo ha ricevuto 217 dosi di vaccino contro il COVID-19. Il team di ricerca che ha esaminato il caso ha riferito che, nonostante il numero elevato di somministrazioni, l'uomo non ha manifestato effetti collaterali significativi. Questo caso è stato discusso in dettaglio sulla rivista medica Lancet Infectious Diseases.

Le dosi sono state acquistate privatamente dall'individuo, il quale ha poi proceduto con le vaccinazioni. I ricercatori hanno osservato che alcune cellule immunitarie e anticorpi contro il Sars-Cov2 erano presenti in concentrazioni notevolmente più elevate rispetto alle aspettative. Tuttavia, non è chiaro quali possano essere le implicazioni a lungo termine di un così alto numero di vaccinazioni.

Gli effetti collaterali dei vaccini anti-COVID sono generalmente lievi e si manifestano solo in una minoranza di casi. Tra questi, i più comuni includono dolore o arrossamento nel punto di inoculazione, febbre, astenia e cefalea, che di solito scompaiono entro pochi giorni.