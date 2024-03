Ritrovata la Ferrari di Gerhard Berger Rubata nel 1995

La Ferrari 512M Testarossa rossa di Gerhard Berger, scomparsa nel 1995 durante il Gran Premio di San Marino a Imola, è stata ritrovata dopo quasi 30 anni. Il furto avvenne in circostanze drammatiche, con il pilota austriaco che fu quasi investito dai ladri. La notizia del ritrovamento è stata annunciata da Scotland Yard, chiudendo un caso che aveva attirato l'attenzione internazionale, non solo per il furto della vettura di Berger ma anche per la scomparsa di una Ferrari '355 B' grigia appartenente a Jean Alesi, suo compagno di squadra.

La segnalazione che ha portato al ritrovamento della Ferrari è stata fatta dalla stessa Ferrari nel gennaio di quest'anno, dopo che la società aveva effettuato dei controlli su un'auto acquistata da un acquirente statunitense tramite un intermediario britannico. La vettura era stata spedita in Giappone poco dopo il furto e, secondo le indagini condotte dall'Unità di criminalità organizzata, è stata rintracciata in soli quattro giorni grazie alla collaborazione internazionale tra polizie e autorità.

La Ferrari Testarossa, introdotta come 512 TR nel 1992 e successivamente evoluta nella versione F512 M, è un'icona automobilistica degli anni '80 e '90, conosciuta per il suo design distintivo e le prestazioni elevate. Equipaggiata con un motore flat-12 da 4.9 L, la Testarossa può raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

Il Gran Premio di San Marino del 1995, teatro del furto, si tenne all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ed è ricordato per le modifiche apportate al circuito in seguito agli incidenti mortali dell'anno precedente. In quella gara, Berger e Alesi conclusero rispettivamente al secondo e terzo posto, dietro a Damon Hill.

Gerhard Berger, pilota di Formula Uno per 14 stagioni, ha ottenuto dieci vittorie in Gran Premio e numerosi podi, correndo per squadre come ATS, Arrows, Benetton, Ferrari e McLaren. Il 1995 segnò l'ultima stagione di Berger con la Ferrari, squadra con cui ottenne cinque delle sue dieci vittorie.