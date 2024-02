La Ferrari presenta SF-24: Le novità sulla nuova monoposto

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

La Scuderia Ferrari ha svelato la sua arma per il Mondiale 2024 di Formula 1: la SF-24. Con il Gran Premio del Bahrain in programma per il 2 marzo, l'attesa per il debutto è palpabile, e il pilota Charles Leclerc esprime il desiderio di tornare al vertice delle competizioni.

La nuova monoposto, presentata attraverso i canali ufficiali della scuderia, presenta diverse novità, tra cui un muso più corto rispetto alla versione precedente e sospensioni di tipo 'push rod'. Nonostante questi cambiamenti, la SF-24 non rappresenta una rottura netta con il passato, mantenendo un equilibrio tra innovazione e tradizione. Rispetto ad altre vetture, come ad esempio l'Aston Martin, la Ferrari non adotta soluzioni estreme, ma cerca piuttosto un approccio bilanciato.

"È sempre emozionante vedere la nuova macchina dopo tanto lavoro", commenta Leclerc, entusiasta. "Ci sono delle piccole differenze rispetto allo scorso anno, ma mi piace molto il nuovo design. Non ho avuto input specifici sul design, lascio che le persone competenti si occupino di questo mentre noi piloti ci godiamo il risultato."

Riguardo alle aspettative per la stagione, Leclerc si mostra fiducioso: "La SF-24 sembra essere meno sensibile e più guidabile, il che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per fare bene. Mi aspetto un netto miglioramento sotto molti aspetti, e dai test al simulatore sembra che siamo sulla strada giusta. Quest'anno vogliamo essere sempre in testa: voglio dare ai nostri tifosi molte soddisfazioni e riportare vittorie a Maranello."

Con l'obiettivo di tornare alla gloria, la Scuderia Ferrari e Charles Leclerc sono pronti ad affrontare la sfida del Mondiale 2024 con determinazione e passione.

