F1 GP Bahrain 2024: Verstappen in pole, Leclerc secondo, griglia di partenza e tempi delle qualifiche

Nel deserto del Bahrain, il circuito di Sakhir ha ospitato oggi, 1 marzo 2024, le qualifiche che hanno definito la griglia di partenza per il Gran Premio del Bahrain, evento inaugurale del Mondiale di Formula 1 2024. Max Verstappen, alfiere della Red Bull Racing, ha dominato la sessione di qualifica, assicurandosi la pole position con un tempo straordinario di 1'29''179. Il pilota olandese ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la competitività della sua monoposto, ponendo le basi per una gara al vertice.

A stretto giro, con un distacco di soli 0''228, si è piazzato Charles Leclerc, il monegasco al volante della Ferrari, che partirà al fianco di Verstappen in prima fila. Leclerc, noto per la sua determinazione e abilità di guida, ha confermato le aspettative, promettendo una lotta serrata per la vittoria nel Gran Premio.

La seconda fila vede una presenza di spicco con George Russell, il giovane talento britannico della Mercedes, che ha chiuso le qualifiche con un tempo di 1'29''485, a soli 0''306 di distacco dalla pole position. Russell, già considerato uno dei futuri protagonisti della Formula 1, si è imposto come serio contendente per il podio.

Completando la seconda fila, in quarta posizione, troviamo Carlos Sainz, compagno di squadra di Leclerc alla Ferrari. Lo spagnolo, con un tempo di 1'29''507, ha mancato di poco il podio delle qualifiche, ma ha dimostrato la costante competitività della scuderia italiana, pronta a giocarsi le proprie carte nella gara di domani.

Il Gran Premio del Bahrain si preannuncia quindi ricco di emozioni e colpi di scena, con una griglia di partenza che promette una lotta serrata per la vittoria. La stagione 2024 di Formula 1 inizia con il piede sull'acceleratore, proiettando appassionati e addetti ai lavori in un vortice di adrenalina e competizione al più alto livello.

