Sky Sport F1 si rinnova: addio a Federica Masolin e Davide Valsecchi, nuovi volti per il Mondiale 2024

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

La stagione di Formula 1 del 2024 si avvicina e con essa arrivano importanti novità nel team di Sky Sport F1. Federica Masolin e Davide Valsecchi, volti noti e apprezzati dagli appassionati del motorsport, sembrano pronti a lasciare il paddock per intraprendere nuove avventure professionali.

Sky Sport F1: Masolin e Valsecchi lasciano il team

Federica Masolin, che già dall'anno scorso ha assunto il ruolo di conduttrice per le trasmissioni dedicate alla Champions League, si concentrerà esclusivamente su questo nuovo incarico, lasciando definitivamente il mondo dei motori. La sua versatilità e professionalità l'hanno portata a eccellere anche in un contesto diverso come quello del calcio, dimostrando la sua capacità di adattarsi e brillare in diversi ambiti.

Davide Valsecchi, ex pilota e commentatore tecnico, potrebbe anch'egli non far parte della squadra per la prossima stagione. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, le voci di un suo addio si fanno sempre più insistenti. La sua esperienza e la capacità di fornire un'analisi tecnica degli eventi hanno arricchito le trasmissioni di Sky Sport F1 per anni.

Le possibili nuove entrate nel team includono Davide Camicioli, già noto al pubblico di Race Anatomy, e Ivan Capelli, che potrebbe prendere il posto di Valsecchi. Entrambi hanno già esperienza nel settore e potrebbero portare una ventata di novità e freschezza.

Nonostante questi cambiamenti, la struttura del team di commento non subirà stravolgimenti. Carlo Vanzini continuerà a essere la "voce" della Formula 1 per Sky, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Mara Sangiorgio si occuperà delle interviste in griglia, mentre Matteo Bobbi fornirà il commento tecnico.

Questi cambiamenti arrivano in un momento in cui Sky Italia ha dovuto affrontare delle polemiche, come nel caso della sospensione di due commentatori, tra cui lo stesso Valsecchi, per commenti sessisti durante una trasmissione.

I fan della Formula 1 sono in attesa di conferme ufficiali, che potrebbero arrivare durante la conferenza stampa prevista per il 26 febbraio. Nel frattempo, l'attesa cresce per il primo appuntamento del Mondiale in Bahrein, che si terrà dal 29 febbraio al 2 marzo, e per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e novità.