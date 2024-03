Lewis Hamilton elogia il debutto impressionante di Oliver Bearman in F1

Lewis Hamilton ha mostrato grande sportività e classe durante il Gran Premio d'Arabia Saudita, applaudendo il debutto in Formula 1 del giovane pilota della Ferrari, Oliver Bearman. Nonostante una gara difficile che lo ha visto concludere al nono posto, Hamilton ha trovato il tempo di congratularsi con Bearman, che ha terminato in una sorprendente settima posizione, superando anche il campione del mondo per sette volte.

Bearman, che ha sostituito Carlos Sainz dopo che quest'ultimo è stato operato per appendicite, ha avuto un impatto immediato nella sua prima gara in F1, guadagnando l'ammirazione di colleghi e fan. Il gesto di Hamilton è diventato virale, con i fan che hanno apprezzato il suo sportivo riconoscimento del talento emergente.

Hamilton, che si unirà alla Ferrari nel 2025, ha dimostrato di essere un campione non solo in pista ma anche fuori, riconoscendo il talento e l'impegno di Bearman. Questo gesto sottolinea l'importanza del rispetto reciproco e del fair play nello sport, qualità che Hamilton ha sempre incarnato.

Il debutto di Bearman è stato definito incredibile da Hamilton, che ha anche notato come la prestazione del giovane pilota dimostri la competitività della vettura Ferrari.