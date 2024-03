Cristiano Ronaldo squalificato per gestaccio: Multa e stop di un turno

Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita e multato dalla Federazione calcio saudita a seguito di un gesto considerato osceno rivolto ai tifosi dell'Al-Shabab.

Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al Nassr, ha ricevuto una squalifica di un turno e una multa di 7.400 euro per un gesto osceno compiuto durante la partita contro l'Al-Shabab. La sanzione è stata inflitta dopo che Ronaldo ha reagito ai cori dei tifosi avversari, che inneggiavano a Lionel Messi, con un gesto volgare: prima ha appoggiato la mano all'orecchio e poi ha fatto un gesto verso il pube. La multa comprende anche un pagamento di 5.000 euro alla squadra avversaria.

La decisione della Federazione saudita è arrivata dopo un'inchiesta aperta in seguito all'incidente. Nonostante la sanzione, Ronaldo non ha presentato scuse ufficiali, ma ha difeso la sua reazione come espressione di gioia dopo il gol e ha sottolineato che in Europa si è abituati a simili comportamenti. La squalifica e la multa non hanno un impatto significativo sulle finanze del giocatore, considerando il suo stipendio annuale che supera i 100 milioni di euro.