Saluta tuo padre! Cristiano Ronaldo snobbato dal figlio davanti a tutti

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Durante un evento pre-partita del campionato saudita, Cristiano Ronaldo ha vissuto un momento di imbarazzo quando suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., ha evitato di salutarlo pubblicamente. L'episodio si è verificato prima della partita tra Al Nassr e Al Fateh, in cui la squadra di Ronaldo ha vinto 2-1. Il cerimoniale prevedeva che la selezione under 13 del club di Riyad entrasse in campo e sfilasse davanti alle squadre schierate per celebrare la vittoria di un torneo di categoria. Tuttavia, quando Cristiano Jr. è uscito dal tunnel, ha esitato e sembrato spaesato, ignorando il gesto del padre che lo invitava a salutarlo. Ronaldo ha reagito chiamandolo con un'espressione di biasimo, ma il figlio ha continuato per la sua strada, limitandosi a guardare il padre prima di raggiungere i compagni di squadra.