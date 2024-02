Il video del gestaccio di Cristiano Ronaldo, sotto inchiesta per esultanza provocatoria

Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al Nassr, è al centro di un'inchiesta disciplinare avviata dalla Federcalcio saudita a seguito di un'esultanza ritenuta provocatoria e "immorale" durante la partita di Saudi Pro League contro l'Al Shabab. Dopo aver segnato due gol decisivi per la vittoria della sua squadra per 3-2, Ronaldo ha risposto ai cori dei tifosi avversari, che inneggiavano a Lionel Messi, con un gesto controverso: si è portato la mano all'orecchio e poi ha agitato la stessa mano all'altezza delle parti intime.

Il comportamento di Ronaldo potrebbe portare a conseguenze disciplinari, inclusa una possibile squalifica, se la Federcalcio saudita dovesse giudicare l'azione meritevole di punizione. Questo episodio segue precedenti casi in cui Ronaldo è stato oggetto di indagini per esultanze considerate inappropriate, come quella durante una partita di Champions League con la Juventus contro l'Atletico Madrid, che ha portato a un'inchiesta da parte della UEFA.

Non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Ronaldo o del suo club in merito all'inchiesta in corso.