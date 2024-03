Belen Rodriguez smentisce relazione con Bruno Cerella dopo foto insieme

Belen Rodriguez ha preso una posizione ufficiale riguardo le voci di un presunto flirt con il giocatore di basket Bruno Cerella. Dopo essere stata fotografata in sua compagnia, la showgirl argentina ha utilizzato il suo profilo Instagram per smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Cerella. Con una storia in cui appare mano nella mano con suo figlio, Belen ha chiarito che l'unico legame affettivo attuale è con i suoi figli, sottolineando che la sua priorità è la famiglia e non ci sono nuove relazioni all'orizzonte.

Nonostante le foto pubblicate dal settimanale "Chi" che li ritraevano insieme dopo una festa e la mattina seguente, Belen ha stroncato i rumors, affermando di essere "fidanzata? Sì, con mio figlio. Ecco". Questa dichiarazione arriva dopo la recente rottura con Elio Lorenzoni e mette fine alle speculazioni che si erano intensificate negli ultimi giorni.