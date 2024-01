Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l'importanza del dialogo per la piccola Luna Marì

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Dopo una litigata che ha turbato le festività natalizie, sembra che le acque si siano calmate tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due ex hanno pubblicamente litigato sulla gestione della loro figlia Luna Marì, nata due anni e mezzo fa dalla loro relazione. Antonino accusava Belen di non avergli permesso di vedere la piccola durante le festività natalizie e di averla portata in Argentina senza il suo consenso. Belen aveva risposto in modo deciso, rimandando ogni chiarimento al suo legale.

Oggi, la situazione sembra aver preso una piega diversa, con entrambi che mostrano la volontà di mantenere buoni rapporti per il bene della bambina. Il settimanale Chi ha dettagliato la situazione, sottolineando che la ragione ha prevalso tra due persone che un tempo si sono amate.

Il servizio rivela che Belen e Antonino non intendono fare guerra, ma cercano solo di chiarire alcuni aspetti importanti. Le foto dell'incontro tra i due, pubblicate nel numero odierno del settimanale, mostrano un incontro che è avvenuto in un clima più pacifico. Dopo essersi separati rapidamente, ora si ritrovano quasi come due estranei, cercando di concordare tempi e modi per vedere la figlia.

Sembra che il dialogo tra Belen e Antonino sia tornato pacifico, anche grazie all'intervento dei rispettivi avvocati che hanno ribadito gli accordi sulla custodia della bambina. Questo nuovo capitolo sembra segnare un cambio di tono, con la priorità posta sul benessere di Luna Marì e sulla costruzione di un rapporto genitoriale sano tra i due ex partner.