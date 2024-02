Elodie festeggia il podio di Iannone in Superbike, Belen Rodriguez commenta con affetto

Andrea Iannone ha ottenuto un significativo terzo posto in una gara di Superbike in Australia, segnando un importante ritorno in pista dopo un periodo di pausa. La sua attuale compagna, la cantante Elodie, ha espresso il suo orgoglio e amore per il pilota con un messaggio affettuoso, sottolineando la sua pazienza, amore e dignità nel superare i momenti difficili. Questo gesto ha ricevuto una risposta inaspettata da Belen Rodriguez, ex fidanzata di Iannone e un tempo grande amica di Elodie. Nonostante il passato complesso, Belen ha lasciato un commento positivo sotto il post di Elodie, esprimendo felicità per la coppia e riconoscendo la determinazione e il cuore buono come qualità vincenti. Questo scambio di messaggi tra le due donne evidenzia un rapporto sereno e di supporto reciproco, nonostante le vicende sentimentali intrecciate.

La relazione tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è durata circa due anni, dal 2016 al 2018, periodo in cui l'argentina si era appena separata dal marito Stefano De Martino. Dopo la fine della loro relazione, Belen e Elodie hanno condiviso un'amicizia durante il periodo in cui entrambe erano single, tra il 2019 e il 2020, dimostrando come i rapporti tra le persone possano evolversi nel tempo mantenendo comunque un rispetto reciproco.