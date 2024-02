Dengue in Italia: Burioni e Bassetti discutono impatto su salute e turismo

Il dibattito tra i virologi Roberto Burioni e Matteo Bassetti si accende in seguito a considerazioni sulla Dengue e le sue possibili ripercussioni sul turismo in Italia. Burioni, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha evidenziato la gravità della Dengue, conosciuta come "febbre spaccaossa" a causa dei sintomi quali febbre alta e dolori muscolari intensi. Sebbene la maggior parte dei casi non sia grave, uno su venti può esserlo. Burioni ha sottolineato l'importanza di prevenire la presenza di zanzare, vettori della malattia, per proteggere la salute pubblica e il settore turistico.

Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha risposto sottolineando che non si dovrebbe enfatizzare il rischio per il turismo quando si parla di Dengue, facendo riferimento a un focolaio avvenuto nel Sud della Francia che non ha impattato negativamente sul turismo nelle zone di Nizza o Saint-Tropez. Bassetti ha ribadito che la questione principale riguarda la salute degli italiani.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha segnalato un aumento degli episodi di Dengue in Europa, con la zanzara Aedes albopictus, vettore della malattia, che si sta spostando più a nord e a ovest del continente. In Italia, sono stati diagnosticati 165 casi di Dengue, di cui 146 importati e 19 autoctoni.

L'Istituto Superiore di Sanità ha notificato 42 casi confermati di Dengue trasmessi localmente in Italia al 2 ottobre 2023, tutti in via di guarigione. I casi sono stati segnalati in diverse province, tra cui Lodi, Latina e Roma, e sono stati attivati protocolli di profilassi e disinfestazione.

Non esistono farmaci antivirali specifici per la Dengue, ma sono disponibili due vaccini autorizzati, tra cui QDENGA, per la prevenzione dell'infezione.