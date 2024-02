Allarme Dengue: oltre al Brasile colpita anche Argentina

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

Un allarme si è diffuso in Sudamerica, coinvolgendo non solo il Brasile ma anche l'Argentina, mentre l'infezione da Dengue, trasmessa dalle zanzare, continua a mietere vittime. In Argentina, oltre la metà delle province del paese ha segnalato casi di Dengue, con un totale di 39.544 casi registrati e 29 decessi correlati, secondo il ministero della Sanità. La situazione è particolarmente preoccupante nelle regioni centrali, nord-orientali e nord-ovest del paese.

Lotta al Virus: La Diffusione della Dengue in Sudamerica

Nel frattempo, in Brasile, i casi sospetti di Dengue hanno superato quota mezzo milione nelle prime sei settimane del 2024, rappresentando un aumento significativo rispetto all'anno precedente. I decessi confermati sono stati 75, con ulteriori indagini in corso su 350 casi. Tra le regioni più colpite del Brasile vi sono Minas Gerais, San Paolo, Distretto Federale, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina.

Per contrastare la diffusione del virus, il Brasile ha avviato una campagna di vaccinazione di massa, iniziando dai bambini di 10-11 anni. La situazione richiede una risposta urgente e coordinata per contenere la diffusione della Dengue e proteggere le comunità dall'epidemia in crescita.

